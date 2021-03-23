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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине боевика террористической организации «ЛНР», сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса.

В составе незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса» он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные схемы с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружено и изъято боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных устремлений боевика.    
ForUm

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