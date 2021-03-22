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Нынешняя власть полностью провалила процесс вакцинации населения от Covid-19. Так считают 67,8 % респондентов, опрошенных в рамках социологического исследования, проведенного 16–19 марта 2021 года компанией RTS ("Роботизированные телесистемы"). 

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от COVID-19 или этот процесс провален, 67,8 % опрошенных ответили, что власть не справляется. 11,2 % уверены, что чиновники справляются с этим процессом, а 21,0 % – затруднились с ответом.

При этом подавляющее большинство респондентов – 75,8% – уверены, что процесс вакцинации провален из-за непрофессионализма власти и политики в вопросе приобретения вакцин от коронавирусной инфекции.

Компания RTS ("Роботизированные телесистемы") провела социологический опрос 16–19 марта 2021 года. Всего были опрошены 3 тыс. респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса – телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9 %.
ForUm

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