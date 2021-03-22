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Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов.

По предварительным данным спецслужбы, ежемесячно дельцы реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти 30 млн грн.

Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн грн.

Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных коммерсантов.

В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению схемы проводились совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Кировоградской области за процессуального руководства областной прокуратуры.
ForUm

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