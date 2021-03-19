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Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе незаконную переправку из РФ несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы.

Во время обысков обнаружено запрещенных препаратов на более 1 млн грн, заявили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе.

Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети.

Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию дельцы нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками.

Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли запрещенные к реализации на территории Украины лекарственные средства на общую сумму более 1 млн грн.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен на территории Украины.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Сейчас двум участникам группы уже сообщено о подозрении.  
ForUm

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