Dnipro-M помогает украинским дачникам подготовиться к новому сезону. Прямо сейчас можно купить надежные мотокосы по наиболее выгодным ценам.

Весна набирает обороты, все чаще радуя теплыми днями. Это значит, что совсем скоро начнется очередной дачный сезон. Избавиться от сорняков и придать газону ухоженный вид поможет специальное устройство – мотокоса. Ее мощности достаточно для решения популярных садовых задач, а мобильность позволит добраться туда, куда обычная газонокосилка не пройдет.

Использование мотокосы не ограничивается подстриганием газона. Этот инструмент подходит для уборки сорняков, молодых побегов деревьев и корнеплодов. Работники сельского хозяйства также нередко используют мотокосу для заготовки сена.

Скидки на мотокосы Dnipro-M

Украинский бренд надежного инструмента и оборудования Dnipro-M заранее побеспокоился о наступлении нового сезона садово-парковых работ. Именно сейчас дачники и владельцы земельных участков могут купить бензиновые мотокосы со скидкой до 19%.

Мотокосы Dnipro-M эффективно справляются с покосом травы, сорняков, густых кустарников, обрезкой ветвей и т.д. При этом каждая мотокоса, независимо от выбранной модели, отличается высоким качеством исполнения, надежностью и гарантирует эффективную работу.

Выберите свою мотокосу

Сезонная скидка распространяется на самые популярные модели бензиновых мотокос:

Foresta FС-43 — используется для полевых работ в домашнем хозяйстве площадью до 2000 м2 и станет верным помощником при покосе травы, сорняков и заготовки сена в небольших масштабах. Мощный двухтактный двигатель отличается экономичностью и неприхотливостью в обслуживании, а стабильное охлаждение двигателя позволяет работать в жару до 4 часов без перерыва;

Foresta FC-43X — в отличие от предыдущей модели имеет безинструментальную систему крепления рукояток и ранцевый тип ремня. Также модель комплектуется катушкой с леской и ножом, что позволит приступить к работе любой сложности сразу после покупки;

Foresta FC-52 LX — специально разработана для специалистов коммунальных служб и лесных хозяйств. Данная модель эффективно справляется с прореживанием древесной поросли, скашиванием кустарников и уходом за парковыми территориями;

Foresta FC-26S — универсальная мотокоса для работ на территории площадью до 1000 м2. Вес инструмента составляет всего 6 кг, а мощность 0,8 кВт позволяет выполнить требуемый объем работ;

Foresta FC-26DS + 2 насадки — отличием от предыдущей модели является меньший вес (всего 5 кг) и D-образная форма рукояти. Вы можете купить такую мотокосу сразу в комплекте с двумя насадками (удлинитель и высоторез), что позволит эффективно обрезать ветви и формировать кроны кустов и живых изгородей.

Все модели оснащены праймером для подкачки топлива, что упрощает запуск двигателя. Кроме того, все мотокосы неприхотливы к качеству топлива, благодаря использованию латунной иглы и оцинкованным каналам.

Каждая модель имеет свой набор качеств, которые позволят выбрать инструмент под свои задачи. А благодаря уникальному ценовому предложению Dnipro-M, уже сейчас можно купить надежную и эффективную мотокосу к новому дачному сезону со скидкой до 19%.