Если вы собираетесь установить дома кондиционер, готовьтесь быть слегка ошарашенным: разнообразие моделей с множеством характеристик, представленных сегодня на рынке, заводит в тупик даже технически подкованных людей. Дилетантский же подход, увы, чреват неэффективной работой устройства и дополнительными тратами.

Но как выбрать кондиционер в таком случае? За ответом мы отправились в интернет-магазин техники Eldorado, консультанты которого составили чек-лист.

Оцениваем внешние факторы

Чтобы выбрать хороший комнатный кондиционер, ответьте на несколько вопросов:

какова площадь комнаты, куда планируется установить устройство? Чем больше помещение, тем устройство мощнее;

сколько домочадцев регулярно проводят время в комнате? Число людей влияет на мощность. Для большой семьи и техника нужна внушительная;

на какую сторону выходят окна? Для южных комнат необходимы производительные двигатели; для северных этот параметр не важен;

вы планируете экономить на электричестве? Энергоэффективные модели стоят дороже, но существенно снижают затраты на коммуналку;

есть ли пожелания по бренду, дизайну и ограничения по бюджету?

Функциональные особенности кондиционеров

Если позволяет бюджет, выбирайте кондиционер, который умеет и охлаждать, и нагревать. Осенью, до включения центрального отопления и весной, сразу после его отключения, вы сохраните оптимальную температуру в квартире.

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Тем, кто заботится о здоровье (особенно аллергикам и астматикам) необходим кондиционер, способный очищать воздух. Такие модели создают хороший микроклимат и позволяют легко дышать, независимо от температуры за окном.

Кондиционеры, оснащенные датчиком движения, автоматически переходят в спящий режим, если комната пуста или хозяева отдыхают. Опция рассчитана на профилактику перегрева или переохлаждения.

Еще одна удобная функция – поддержание заданной температуры. Кондиционер автоматически регулирует собственную мощность, чтобы в помещении было комфортно, при этом экономит электроэнергию.

Современным кондиционером можно управлять со смартфона, выбирать направление подачи воздуха, осушать воздух при чрезмерной влажности.

Как и когда лучше покупать

Определившись с моделью, пообщайтесь с консультантом. Не стесняйтесь показаться неосведомленным, задавайте специалисту все интересующие вопросы. Покупка кондиционера - затратное мероприятие, поэтому лучше уж “сто раз отмерить”.

Покупать кондиционер лучше в межсезонье. В это время ассортимент гораздо шире, чем летом, на пике продаж. Возможно, вы “попадете” на акцию и сможете сэкономить. Да и ждать монтажа придется недолго. Летом же приезд монтеров обычно затягивается на нескольких недель.

Транспортировку кондиционера и монтаж оставьте на магазин. Это ваша гарантия бережной доставки и грамотной установки устройства, которые станут залогом бесперебойной работы на долгие годы.