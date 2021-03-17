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Служба безопасности Украины заблокировала в Луганской и Закарпатской областях два канала нелегальной миграции в нашу страну, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, среди иностранцев были, в частности выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Так, на Луганщине пресечена деятельность межрегионального группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в нашем государстве. Дельцы обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, большое количество поддельных паспортов, 90 печатей и штампов фиктивных структур, банковские карточки, наличные, вероятно полученные преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.

На Закарпатье заблокирован канал незаконной миграции иностранцев через государственную границу Украины в Евросоюз. Правоохранители задержали организатора «трафика» на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Своим «клиентам» он обещал обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
ForUm

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