Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий на организации нелегального экспорта военных технологий в сфере ремонта оборудования боевых самолетов, сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, чиновники оборонного госпредприятия направили группу специалистов в одну из стран Юго-Восточной Азии для предоставления зарубежным заказчикам услуг военного назначения без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.
При этом, выполнение соответствующих работ предусматривает вывоз за границу технологической и конструкторской документации для обслуживания военного авиационного оборудования.
Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам госпредприятия по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
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