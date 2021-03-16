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Российско-оккупационные войска на Донбассе приведены в высшую степеню боевой готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Командование Вооруженных сил Российской Федерации провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав противника отозван из отпусков, досрочно отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений.

Также, по информации Минобороны, среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства.

Как ранее сообщал ForUm, боевикам «Донецкой народной республики» разрешили открывать огонь на подавление огневых точек украинской армии.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в ходе заседания ТКГ заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно «разрешения на ведение предупредительного огня».
ForUm

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