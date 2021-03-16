Заместитель главы ФПУ Владимиру Саенко, который много лет наживался на махинациях с госсобственностью и разорении здравниц, может получить реальный тюремный срок по делам о разворовывании госсобственности. Речь об этом идёт в статье «Крушение профсоюзной империи. Как Саенко годами разворовывал госсобственность и почему имущество ФПУ могут национализировать?», опубликованной изданием «Антикор».

«Долгое время ФПУ оставалась неприкосновенной, благодаря умению ее руководства «договориться». Но за последний год государство сильно лихорадило – «крыша» дала течь. 14 сентября 2020 года ГСУ Нацполиции открывает досудебное расследование в криминальном производстве по ч 5. ст 191 КК Украины: присвоение госимущества в особо крупных размерах - незаконная регистрация права собственности на недвижимость. Далее покатилась волна арестов. Саенко и Осовому (глава ФПУ – Ред.) грозят уголовные дела за разворовывание госимущества, которое все это время было незаконно зарегистрировано на профсоюзы», - говорится в статье.

Автор отмечает, что В.Саенко, который ведёт роскошную жизнь, не соответствующую его декларации, уже является фигурантом ряда уголовных производств.

«Это и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, уголовное производство по ООО «Росичи», где замглавы ФПУ числится основателем. Ещё одно производство открыто по статье о злоупотреблении служебным положением и попытке завладения чужим имуществом (речь о доме им. Чехова в Крыму). Тут и подделка документов, и противодействие ведению хозяйственной деятельности Нацсоюза писателей Украины и ЧП ПП «Позитив-Юг» и даже незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков», - подчеркивает он.

Отдельной статьёй доходов В.Саенко является нажива на профсоюзной недвижимости.

«Он уже много лет наживается на недвижимости при Федерации, лихо конвертируя госсобственность (как оказалось) в личный кэш. Целенаправленное доведение до банкротства санатория «Жовтень» в Конче-Заспе, имущество которого списывали на коммерческие структуры, рейдерский захват санатория «Затока» в Одесской области и одесского клинического санатория «Куяльник». За последние три года таким образом порядка 70 санаториев было украдено», - говорится в статье.

При этом автор добавил: «Сейчас ФПУ подозревается в незаконном отчуждении у государства ряда объектов недвижимости, которые теперь арестованы и вот-вот могут быть национализированы во спасение. Но очередной судебный переполох, развернувшийся вокруг Федерации, напомнил о закате целой империи, превращённой в кормушку для избранных. ФПУ уже давно не имеет ничего общего с интересами трудящихся - разве что трудящихся над распилом и дерибаном госсобственности», - подытожил он.