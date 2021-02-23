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Вождь проживающего на территории США индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобиля, сообщил во вторник телеканал CNN.

«Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля», - говорится в заявлении Хоскина, передает Интерфакс-Украина.

В интервью CNN Хоскин заявил, что чероки не пойдут ни на какую сделку, по которой Jeep смог бы далее использовать их наименование. «Это - самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности», - сказал вождь.

В ответе Хоскину автопроизводитель сообщил: «Мы тщательно выбираем названия для своих автомобилей. На протяжении многих лет мы заботимся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость».

Марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а марка Jeep Grand Cherokee - с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.
ForUm

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