также в разделеМир
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 18
Во Франции заявили о масштабной кибератаке на госучреждения 16
В Конго в результате крушения баржи погибли 60 человек, около 200 – пропали без вести 11
В Британии обнаружили потенциально неуязвимый к вакцинам штамм COVID-19 38
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 64
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 45
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений 42
Лавров заявил, что разрыв отношений с ЕС начался давно 22
В Microsoft назвали связанную с РФ кибератаку на США «крупнейшей в мире» 40
ВОЗ: Вспышка коронавируса в Ухане была больше, чем считалось 14
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 13
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 23
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 19
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 11
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 56
Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо 13
ЕС упростил процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов 17
Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы 31

Министры обороны стран НАТО обсудят расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге альянса во время видеоконференции 17-18 февраля.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороны. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений», - заявил он.

По его словам, общее увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статьи 5 Договора НАТО «и обещание защищать друг друга».

«Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика - лучше вмешательства», - сказал Столтенберг.

«Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов», - добавил генсек.

Как известно, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги