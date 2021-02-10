Служба безопасности Украины обнаружила тайник со средствами поражения вблизи линии разграничения, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, этот схрон в 2014 году оставили боевики незаконных вооруженных формирований для совершения диверсий на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Тайник был обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района. Из него правоохранители изъяли:

- реактивные противотанковые гранаты - 4 ед.,

- ручные гранаты РГН и запалы к ним - 2 ед.,

- патроны разного калибра - более 200 шт.

Продолжаются мероприятия по установлению источников происхождения выявленного оружия и боеприпасов, а также привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.