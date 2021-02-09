Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили в Одессе должностных лиц нескольких государственных учреждений и горсовета, которые незаконно переоформили право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, таким образом аффилированные с фигурантами коммерческие структуры незаконно получали и другие крупные «куски» одесской земли.

Организовали сделку чиновники Одесского горсовета, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра и частные застройщики.

Киберспециалисты СБУ задокументировали, что фигуранты подделали официальные документы и изменили собственность земель площадью почти 4 гектара. Проверяется информация, что злоумышленники действовали из-за незаконного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем государственных контролирующих органов.

Сейчас на незаконно отчужденных землях осуществляется застройка многоквартирными домами - с многочисленными нарушениями законодательства. Однако судом наложен арест на участок, а также на здания, недострои, другие складские помещения с лишением права пользования, распоряжения имуществом и запретом проведения строительных работ.

Правоохранители провели более 20 обысков. В их ходе изъята проектная документация на строительство жилого комплекса, черновые записи, бланки с оттисками печатей строительных компаний и другие материалы, подтверждающие незаконный вывод земельного участка из государственной собственности для коммерческой застройки.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере и Офиса генерального прокурора.