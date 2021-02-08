Служба безопасности Украины выявила в Ривненской области тайник со средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что тайник оборудовал неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений житель региона, который сейчас находится под стражей.
Из тайника, оборудованного на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района, правоохранители изъяли:
- реактивную противотанковую гранату РПГ;
- взрывчатое вещество аммонал - почти 4 кг
- пластид - почти 200 г
- электродетонаторы - 9 шт .;
- детонаторы капсульные - 7 шт .;
- револьвер, оснащенный патронами калибра 9 мм;
- патроны разного калибра - более 1000 шт.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.
По предварительной информации, рецидивист оборудовал тайник для продажи оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Проверяется информация, что изъятые средства поражения были нелегально переправлены из района проведения операции Объединенных сил.
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