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Служба безопасности Украины выявила в Ривненской области тайник со средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что тайник оборудовал неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений житель региона, который сейчас находится под стражей.

Из тайника, оборудованного на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района, правоохранители изъяли:

- реактивную противотанковую гранату РПГ;

- взрывчатое вещество аммонал - почти 4 кг

- пластид - почти 200 г

- электродетонаторы - 9 шт .;

- детонаторы капсульные - 7 шт .;

- револьвер, оснащенный патронами калибра 9 мм;

- патроны разного калибра - более 1000 шт.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

По предварительной информации, рецидивист оборудовал тайник для продажи оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Проверяется информация, что изъятые средства поражения были нелегально переправлены из района проведения операции Объединенных сил.
ForUm

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