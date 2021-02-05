Служба безопасности Украины прекратила на Запорожье деятельность организации пророссийских сепаратистов.

По данным пресс-центра СБУ, по заказу российских кураторов участники пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.

По данным предварительного следствия, участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за «возрождение обновленных республик СССР».

По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в «правовое поле СССР». Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого «народовластия».

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые «всесоюзные выборы» для создания альтернативных органов управления всех уровней.

Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения «открытого волеизъявления народа». Официальные органы власти Украины должны были сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти. Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР.

Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожья избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были способствовать проведению «выборов».

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.