Президент США Джо Байден назвал Китай наиболее серьезным конкурентом страны.

Об этом он сказал, объявляя основные положения внешней политики США во время выступления в четверг в Государственном департаменте, передает Голос Америки.

«Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальную собственность и мировой порядок», - сказал он.

При этом Байден подчеркнул, что США готовы к сотрудничеству с Китаем. «Но мы готовы работать с Пекином, когда это отвечает интересам США. Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и ​​возвращая доверие к нам и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна», - отметил он.

Напомним, 7 августа 2020 года в США заявили, что вводят санкции против 11 китайских чиновников и их союзников в Гонконге, в частности главы гонконгской администрации Керри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.

В ответ Министерство иностранных дел КНР ввело санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

Кроме того, США ввели экономические санкции против 9 китайских компаний, среди которых производитель смартфонов Xiaomi.