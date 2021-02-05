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Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

По данным пресс-центра ведомства, оперативники и следователи спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтерше предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась для «решения» с должностным лицом вопроса об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности.

Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, «специализируются» на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Его структуры в целом получили более 0,5 миллиарда бюджетных средств.

Предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности. Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами.

Один из таких вопросов и пыталась «решить» в Николаеве бухгалтер бизнесмена. Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Разоблачение проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

 
ForUm

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