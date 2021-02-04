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Работа с активами фигурантов уголовных производств приводит к постоянным рискам для АРМА и его работников, заявили в агентстве.

«Лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствам и передают в управление АРМА, часто прибегают к различным незаконным методам воздействия на работников органа и искажения имиджа Агентства. Более того, подрывные физические, юридические и репутационные действия по АРМА фактически стали неотъемлемым сопровождением работы учреждения с момента его создания», - говорится в сообщении.

На сегодня на сотрудников АРМА продолжается систематическое давление в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационная акций.

«Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений Агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей», - заявляют в агентстве.

 

По всем эпизодам выявленных преступлений поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства.

«АРМА рассчитывает на оперативное выявление и привлечение злоумышленников к ответственности, ведь защита интересов государства в сфере управления арестованными активами с необходимостью требует защиты жизни и безопасности лиц, уполномоченных на выполнение соответствующих функций. Безнаказанность заказчиков и исполнителей подобных акций угрожает не только личным правам сотрудников АРМА, но и независимости и эффективности работы Национального агентства», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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