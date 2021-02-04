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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задокументировала присвоение коммерсантами имущества ЗАО «Укргидроэнерго» более чем 32 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Они организовали сделку на работах по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В конце 2020 СБУ инициировала проверку выполнения условий договора. Она зафиксировала отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны использовать на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее в рамках досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты ЗАО «Укргидроэнерго» проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент Укргидроэнерго передал добытые материалы общим объемом почти 60 тыс. кубических метров подрядчику - ООО «Энергетическо-дорожное строительство».

Сейчас продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного преступления фигурантами производства.

Сделка задокументирована сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в рамках комплекса мероприятий по обеспечению стабильной и безопасной работы объектов гидроэнергетики и недопущения наступления чрезвычайных событий.

Разоблачение осуществлялось совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
ForUm

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