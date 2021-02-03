В Организации Североатлантического договора (НАТО) будут сохранять готовность отвечать на агрессивные действия России, несмотря на договоренность США и РФ продлить на 5 лет Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета НАТО, передает УНИАН.

«НАТО приветствует и полностью будет поддерживает договоренность между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START) на пять лет. Союзники НАТО верят, что договор New START будет способствовать международной стабильности и снова выражают свою решительную поддержку его дальнейшему воплощению и скорейшему и активному диалогу о путях улучшения стратегической стабильности», - отмечается в заявлении.

Также сказано, что страны-члены НАТО остаются коллективно настроенными поддерживать текущее разоружение, контроль над вооружениями и соглашения и обязательства по нераспространению (оружия массового уничтожения). В частности, они поддерживают дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью улучшения безопасности Альянса, учитывая имеющуюся среду международной безопасности.

«Страны-члены НТАО видят в продлении действия договора начало, а не конец усилий по реагированию на ядерные угрозы и новые и возникающие проблемы для стратегической безопасности», - говорится в заявлении.

При этом, говорится, что «даже если Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией таким образом, чтобы отстаивать наши коллективные интересы, НАТО остается дальновидным относительно создаваемых Россией угроз».

«Мы будем работать на основе тесных консультаций для ответа на агрессивные действия России, которые представляют угрозу Евроатлантической безопасности», - отмечается в заявлении.