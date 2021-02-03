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Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составлял более 5 млрд грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра  были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность Продолжаются следственные действия.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве СБУ блокировала работу конвертационного с общим оборотом в 15 млрд грн.  
ForUm

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