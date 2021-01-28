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Экс-глава Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг за прикрытие положительных допиг-проб российских спортсменов получал услуги проституток и поездки на охоту. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Международный союз биатлонистов.

Источник Международного союза отметил, что 74-летнему Бессебергу заказывали проституток российские должностные лица в качестве взятки. Когда экс-президент IBU приезжал в Россию, то Бессеберга сопровождали повсюду молодые девушки под видом переводчиков. По мнению информаторов, эти женщины были в сексуальных отношениях с Бессебергом. 

Это подтвердила бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

«То, как Андерс вел себя с этими девушками, показывало, что отношения у них интимные», - сказала Реш.

Сам Бессеберг в разговоре с полицией не отрицал тот факт, что действительно пользовался услугами проституток в России, и что они, теоретически, могли быть подосланными российскими спортивными чиновниками. 

Более того, Бессеберг заявил, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске имел интимный контакт с русской девушкой, с которой познакомился на одной из вечеринок, косвенно связанных с организацией соревнований. Девушка сказала ему, что была стриптизершей в ночном клубе и является фанаткой биатлона. 

На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году норвежец вновь встретился с этой девушкой и повторно имел с ней интим. Экс-глава уверяет, что женщина не была проституткой, поскольку он не платил ей денег.

Также Бессеберг признал, что много раз бывал в РФ на охоте по приглашению Союза биатлонистов России. Он подтвердил, что все расходы в этих поездках оплачивали за счет России. 

«Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекции российских интересов во всем, что делал. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта», - заявила организация. 


 
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