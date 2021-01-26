Суд в Западной Вирджинии приговорил к 11 годам заключения бывшую сотрудницу флотской разведки США Элизабет Ширли за намерение передать секретные документы России и похищение собственной дочери.

47-летняя американка рассчитывала получить убежище в стране, которая не выдаст ее дочери на родину, пишет Радио Свобода.

Ширли – бывшая военная американской армии, которая работала во флотской разведке, Пентагоне, Министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона.

У нее был доступ к материалам с грифом «совершенно секретно».

В июле 2019 она забрала свою дочь, которая живет с ее бывшим мужем, и уехала с ним в Мехико. Там женщина планировала связаться с представителями российского правительства, чтобы попросить переселить ее в другую страну. С собой она взяла секретные документы, к которым у нее был доступ.

В Мехико ее нашли американские власти и мексиканская полиция. Бывшей разведчице предъявлены обвинения в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. При ней обнаружили документы Агентства национальной безопасности и флотской разведки и письмо российского правительства, с которым она пыталась связаться.

В июле прошлого года Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила восемь лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и три года за похищение ребенка.