Кабинет Министров не намерен напрямую покупать газ у РФ, заявил во время выступления в зале Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Газ из России напрямую наше правительство не имеет намерения покупать», - отметил он.

По данным государственной компании «Оператор ГТС», запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 23 января сократились на 3,6% - до 21,7 млрд кубометров.

По состоянию на 23 января украинские газовые хранилища были заполнены на 70%.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что для решения проблем на украинском рынке газа нужно разрешить независимым компаниям экспортировать газа из РФ.