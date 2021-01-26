Кабинет Министров не намерен напрямую покупать газ у РФ, заявил во время выступления в зале Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.
«Газ из России напрямую наше правительство не имеет намерения покупать», - отметил он.
По данным государственной компании «Оператор ГТС», запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 23 января сократились на 3,6% - до 21,7 млрд кубометров.
По состоянию на 23 января украинские газовые хранилища были заполнены на 70%.
Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что для решения проблем на украинском рынке газа нужно разрешить независимым компаниям экспортировать газа из РФ.
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