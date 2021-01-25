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В результате столкновения с деревом и возгорания автомобиля погибли трое жителей пгт Народичи, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 2:15 на автодороге Овруч - Словечно неподалеку села Песчаница.

Предварительно, водитель автомобиля Skoda Octavia, 26-летний житель Народичей, двигаясь со стороны Словечного в направлении Овруча, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом, в результате чего автомобиль загорелся.

В результате водитель и двое его пассажиров, жители пгт Народичей возрастом 23 и 24 лет, погибли на месте происшествия.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.   
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