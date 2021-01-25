Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деструктивную деятельность управляемой с РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

Задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни.

Так, в Днепропетровской оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических «украинских фашистов» и продвигал идеи «русского мира». Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

На Херсонщине правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Олешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призвал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ прекратили деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Жительница города Горишние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тыс. пользователей.

Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми «тарифными протестами». Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка.

Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили им о подозрении.