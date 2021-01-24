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23 января в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Donald Cook.

Об этом сообщил Шестой флот США.

«Первый эсминец посетит Черное море в 2021 году. Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе», — говорится в сообщении.

 

В свою очередь Черноморский флот России начал слежку за американским эсминцем, сообщает Интерфакс.

USS Donald Cook — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основным оружием которого являются крылатые ракеты Томагавк с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

Ранее Donald Cook заходил в Черное море в конце ноября 2020 года. Нынешний визит для него уже восьмой.

Впервые эсминец появился в Черном море и зашел в одесский порт в 2007 году.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.
ForUm

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