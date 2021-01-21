Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги с коммерческих структур за непрепятствование финансово-хозяйственной деятельности. В частности задокументировано, что чиновник установил «таксу» для одного из предприятий в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения очередной взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение чиновника осуществлялось совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.