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Избранный президент США Джо Байден через несколько часов после вступления в должность 20 января подпишет несколько указов, меморандумов и директив, «чтобы предотвратить серьезные убытки, причиненные администрацией» его предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт переходной команды Байдена. Байден планирует отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сказано в сообщении, ВОЗ «имеет решающее значение для координации международных мер по борьбе с COVID-19».

«Только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена-Харрис работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации», - говорится в заявлении.

США разорвали отношения с ВОЗ в мае 2020 года. Тогда президент Дональд Трамп говорил, что ВОЗ не смогла осуществить «необходимые реформы».

Кроме того, Байден намерен остановить строительство стены на границе США и Мексики и отменить ограничения на въезд для мусульман.

Он уже выдвигал несколько инициатив как избранный глава государства. В частности,  объявил о плане почти на два триллиона долларов по стимулированию экономики в условиях пандемии. Среди предложенных им мер - дополнительная выплата гражданам США по 1400 долларов - в дополнение к 600 долларов, выплату которых в декабре 2020 года одобрил Конгресс.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. Он представляет Демократическую партию США.
ForUm

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