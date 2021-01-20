Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, записал прощальное видеообращение к американцам.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Белый дом и The Guardian.

Трамп пообещал, что его политическое движение «только начинается» и отметил, что гордится тем, что «не развязал новых войн».

В своей речи он поблагодарил ряд людей – первую леди Меланию за любовь и поддержку, дочь Иванку, Майка Пенса и других.

Он отметил лидерство США за пределами страны: «Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не теряйте это уважение».

«Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается…

Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новые войны...

Пока американский народ хранит в своих сердцах глубокую и преданную любовь к своей стране, нет ничего, чего эта нация не могла бы достичь. Наш народ будет процветающим. Наши традиции будут бережно хранить. Наша вера будет сильной. И наше будущее будет ярче, чем когда-либо прежде.

Я ухожу из этого величественного места с верным и радостным сердцем, оптимистичным духом и высочайшей уверенностью в том, что для нашей страны и для наших детей лучшее еще впереди. Спасибо и прощай. Будьте здоровы. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», - сказал Трамп.

Напомним, четыре года назад Барак и Мишель Обама приняли Дональда и Меланию Трамп в Белом доме перед тем, как поехать на церемонию инаугурации Трампа.

Трамп стал единственным президентом за полтора века, который не будет участвовать в инаугурации своего преемника, и четвертым в истории, кто этого не сделал.

Нет никакой информации о том, позвонит ли Трамп Байдену и оставит ли традиционное письмо своему преемнику на столе в Овальном кабинете.