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Житель пригорода Лос-Анджелеса Адитья Сингх 19 октября 2020 года прилетел в международный аэропорта О’Хара в Чикаго и решил не возвращаться домой, опасаясь заразиться коронавирусом. В итоге мужчина прожил в аэропорту три месяца, сообщает УНИАН со ссылкой на Chicago Tribunе.

Все это время Сингх провел в зоне безопасности аэропорта. Он питался едой, которой его угощали пассажиры. 16 января двое сотрудников United Airlines попросили мужчину показать документы. Он предъявил бейдж сотрудника аэропорта, который носил на шее. На самом деле карточка принадлежала операционному менеджеру, который сообщил о её пропаже 26 октября. Сингха задержала полиция.

В департаменте авиации Чикаго заявили, что Сингх не представлял опасности для аэропорта или путешествующих людей. Ему предъявили обвинение в совершении проникновение в запрещённую зону и воровстве. Мужчине запретили въезд в аэропорт и отпустили под залог в тысячу долларов.


 
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