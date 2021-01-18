Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков так называемой «ЛНР», который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

По данным следствия, злоумышленник организовывал «охрану» захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку так называемый «15-й батальон территориальной обороны «Брянка СССР», которое в период с 2014 до 2015 годов принимали участие в боевых действиях против украинских военных подразделений. Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности главаря боевиков и привлечения его к ответственности.