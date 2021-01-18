В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то «смывает грехи», кто-то испытывает возможности своего тела, а кто аргументирует это соблюдением «древней украинской традиции». Последнее утверждение - вполне ошибочное, отмечает Православная церковь Украины.

«У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Описания такого действа нет ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста», - говорится в сообщении ПЦУ.

Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма как части здорового образа жизни.

По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождение.

Также в ПЦУ напомнили, что суждение, что купание в ледяной воде после освящения «смывает» все грехи – абсолютно ошибочно.

Следует отметить: Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого.

«Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все «за» и «против»: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии», - призвали в ПЦУ.