Утром 15 декабря в Москве задержали оператора российского Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского из-за двух твитов после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной, передает «Мадиазона».

«Ирина, простите нас, простите что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* (бить — МЗ) эту недовласть», — написал Зеленский.

За это против него возбудили дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).