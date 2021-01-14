Группа археологов обнаружила древнейший рисунок животного в истории человечества в пещере на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

На рисунке, который вероятно был сделан 45500 лет назад, изображена дикая свинья. Эксперты не исключают, что рисунок мог быть сделан гораздо раньше.

Размер самого рисунка составляет 36 см на 54 см.

Фото AFP via Get

Сейчас археологи надеются взять с него образцы ДНК для проведения дальнейших исследований, ведь художники могли использовать слюну, чтобы наклеить пигмент на руку, чтобы положить его на поверхность рисунка.

Напомним, десятки тысяч наскальных рисунков ледникового периода обнаружены в лесах Амазонии: на них изображены и виды животных, которые вымерли еще в древние времена.