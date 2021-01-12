Контрразведчики СБУ разоблачили и задокументировали противоправную деятельность начальника так называемой «Службы пограничной охраны МГБ ДНР», причастного к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В рамках следствия органов безопасности установлено, что фигурант с 2015 года находится в составе этого террористического формирования.

Как «начальник службы», он обеспечивает противоправный «пограничный контроль» захваченных боевиками «ДНР» участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.