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Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

«Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища», - говорится в заявлении, передает Интерфакс-Украина.

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «с самого начала была сосредоточена на отказе режиму в ресурсах, которые он использует для угнетения своего народа, и на противодействии его злонамеренному вмешательству в Венесуэлу».

«Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США», - добавил госсекретарь.
ForUm

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