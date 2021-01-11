Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненси умерла от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ее сына Александра Эллиса III, передает УНИАН.
94-летнюю Ненси Буш Эллис госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на COVID-19. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось.
«С грустью сообщаем, что любимая сестра президента Буша Нэнси Буш Эллис скончалась. Мы выражаем соболезнования и молимся за семьи Эллис и Буш. Мы помним замечательную женщину, которая принесла в этот мир свет и радость», – говорится на странице в Twitter Фонда Барбары и Джорджа Бушей.
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