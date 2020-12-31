Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ждет от новой администрации Джо Байдена после его инаугурации на пост президента США «рок-н-ролла». Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавить еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», - подчеркнул Кулеба.

Еще одним приоритетом развития отношений с США глава МИД назвал реализацию реформ.

«И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы спросили о трех приоритетах, поэтому это они», - добавил министр иностранных дел.