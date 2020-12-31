также в разделеПолитика
Порошенко заявил, что санкционировал операцию по «вагнеровцам» в 2018 году 39
Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев 15
Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США 23
Не Порошенко: Опрос показал конкурента Зеленского во втором туре выборов 200
Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но не с Россией 24
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте 10
Блогер: «Из двух тюрем выбирают ту, которая комфортнее» - сказал Юрий Назаров и женился на дочери олигарха Юрия Бойко» 34
Бизяев: Для производства российской вакцины, о котором договорился Медведчук, украинской власти нужно принять политическое решение 31
ОП: Тупицкий не может созывать специальное заседание КСУ 31
Зеленский уехал на Прикарпатье 16
КСУ: Зеленский должен немедленно отменить «ничтожный» указ по Тупицкому 46
ОПЗЖ: В действиях Зеленского есть все основания для процедуры импичмента 25
Лазарев: Если Зеленского не устраивают Минские соглашения, зачем он заявил на весь мир, что будет их выполнять 49
У Зеленского назвали причину увольнения Кривоноса 23
Результаты трех соцопросов: «Оппозиционная платформа - За жизнь» - безусловный лидер среди всех парламентских политсил 24
Кулеба: Поддержка венгров Будапештом не может пересекать красные линии 13
Прокурор отозвал ходатайство об избрании меры пресечения Татарову 45
Зеленский уволил главу Черкасской ОГА 16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ждет от новой администрации Джо Байдена после его инаугурации на пост президента США «рок-н-ролла». Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавить еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», - подчеркнул Кулеба.

Еще одним приоритетом развития отношений с США глава МИД назвал реализацию реформ.

«И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы спросили о трех приоритетах, поэтому это они», - добавил министр иностранных дел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2915 грн.
12
Теги