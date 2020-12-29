Украина в 2020 году внедрила меры по запрету импорта российской продукции на сумму, эквивалентную 18 миллиарда гривен в год.



Об этом во время пресс-конференции заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает УНИАН.

«По Российской Федерации внедрены меры по запрету импорта на общую сумму, эквивалентную 18 миллиардов гривен в год», - сказал он.

Также, по его словам, сегодня применяются 29 различных защитных мер по импортной продукции на сумму около 11,7 миллиарда гривен. Кроме того, проводятся 9 расследований по импорту с признаками демпинга цен на сумму 4,9 миллиарда гривен.

Напомним, 25 ноября Кабинет Министров Украины одобрил изменения в постановление от 30 декабря 2015 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». Соответствующее постановление продлевает до 31 декабря 2021 действие режима наибольшего содействия ВТО, предусматривающего применение высоких ставок ввозной пошлины для российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.