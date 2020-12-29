Служба безопасности Украины блокировала финансирование террористической организации «ДНР» через масштабные незаконные поставки фармацевтической продукции на временно оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из так называемой «ДНР». Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию.

Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Оперативники СБУ установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым «Министерством здравоохранения ДНР». СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет террористической организации.

Правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.