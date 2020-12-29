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Суд наложил арест на 723 кг янтаря, автомобиль в котором перевозили камни без разрешительных документов и свыше 3 тыс. евро, 1000 из которых водитель предлагал полицейским в качестве неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 240-1 , ч.1 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области патрульные  догнали автомобиль, который не остановился по их требованию еще на территории Ривненской области.

Во время поверхностного осмотра автомобиля сотрудниками полиции выявлено 27 полиэтиленовых мешков с камнями, похожим на янтарь весом 723 кг. Водитель никаких документов на перевозку груза не предоставил. Зато предложил правоохранителям взятку. Досудебное расследование осуществляет Новоград-Волынский отдел полиции ГУ Нацполиции в Житомирской области.
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