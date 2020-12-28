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Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Микалаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк», сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение 24 декабря 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

«Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалай Варабья отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка, применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены. Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины», – подчеркнули в НБУ.

Сейчас контроллером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
ForUm

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