также в разделеМир
В мире от коронавируса выздоровели 57 миллионов человек 9
Посол США в России отказался принять вакцину Спутник V 20
В Германии отменили вакцинацию от COVID из-за проблем с хранением препарата 26
Экс-президент Молдовы отправился в Россию 16
Премьер Чехии принял вакцину от COVID-19 в прямом эфире 13
Саудовская Аравия открыла четыре новых месторождения нефти и газа 20
По Беларуси возобновились акции протесты 20
Сильное землетрясение зафиксировали в Турции 31
Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами 16
Россия запретила импорт медицинских масок 30
Мутацию коронавируса выявили в Канаде 13
Глава ВОЗ: Это не будет последней пандемией 23
Россия провела военные учения в Крыму 19
В ЕС началась вакцинация от COVID-19 84
NASA испытало новый луноход 21
Новый штамм COVID-19 выявили в Испании и Швеции 27
У Каспарова умерла мать 45
Еврокомисия опубликовала текст соглашения с Британией по Brexit 13

Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худшие времена пандемии коронавируса еще впереди.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Голос Америки.

По его мнению, новая вспышка заболевания COVID-19 ожидается после рождественско-новогодних праздников.

«Мы очень вероятно можем ожидать послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе», - прогнозирует он.

Фаучи напомнил, что в праздничный период многие граждане проводят время с членами своей семьи, приезжая при этом за сотни и тысячи километров. И несмотря на просьбы медиков и властей оставаться дома во время праздников, к этим рекомендациям прислушиваются далеко не все.

Отвечая на вопрос, когда у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу, врач сказал, что не скоро.

«Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета. - Ред.) процент людей», - отметил Энтони Фаучи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги