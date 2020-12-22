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Парламент Швеции призвал правительство официально объявить о том, что страна должна открыть для себя возможность потенциального вступления в НАТО.

Как пишет «Европейская правда», соответствующее решение было принято большинством депутатов парламента.

«Швеции стоит, как Финляндии, утвердить, что она - за то, чтобы иметь «опцию вступления в НАТО» для усиления своей безопасности и сотрудничества в сфере безопасности ... Риксдаг призвал правительство сделать этот шаг путем объявления. «Опция вступления в НАТО» означает, что Швеция допускает возможность рассматривать членство в Альянсе и должна пристально следить за изменениями в международной ситуации с безопасностью», - говорится в сообщении на сайте парламента.

Парламент поддержал призыв 204 голосами против 145. Голосование состоялось еще на прошлой неделе, но событие не получило широкой огласки ни в шведских, ни в иностранных СМИ.

Как отмечает Politico, нынешнее правительство меньшинства социал-демократов и «зеленых», а также их союзники из Левой партии решительно против, отмечая, что в ситуации, когда мир снова поляризуется, Швеции лучше оставаться нейтральной.

С другой стороны, четыре правоцентристские партии - Умеренная партия, либералы, Центристская партия и христианские демократы - считают, что Швеции нужны гарантии безопасности, которые может предоставить членство в Альянсе. В голосовании за призыв их поддержали правые Шведские демократы, которые раньше тоже были против.

Открытие так называемой «опции вступления в НАТО» не является четким намерением присоединиться к Альянсу - Финляндия заняла такую ​​позицию в 1995 году, но до сих пор не является членом НАТО. В то же время, это рассматривалось бы как первый шаг к членству.

Министр иностранных дел Анн Линде раскритиковала результаты голосования и назвала их «значительным негативным событием для безопасности Швеции».

По мнению аналитика Шведского института международных дел Калле Хокассона, после этого шага парламента стоит ожидать активных дебатов о потенциальном членстве Швеции в Альянсе.

Швеция официально сохраняет военный нейтралитет более 200 лет.

Потенциальное вступление Швеции в НАТО изменило бы баланс сил в Балтийском море, где кроме официально нейтральных Швеции и Финляндии имеют влияние НАТО - Дания, Германия, Польша и страны Балтии - с одной стороны, и Россия с другой стороны.
ForUm

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