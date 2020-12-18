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Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной этнической группировки, которая занималась сбытом метадона на территории столицы, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в состав организованной группы входило до 10 участников из разных областей страны. Злоумышленники сбывали метадон в Киеве через систему так называемых «закладок».

Фигуранты хранили и фасовали «товар» в своих домах в Черкасской области и переправляли его в столицу своими наркокурьерами. Поиск клиентов участники группы осуществляли через своих сообщников в Днипре, которые предлагали наркотики в закрытых группах популярных мессенджеров.

Деньги от наркобизнеса злоумышленники получали на банковские карточки.

По оперативной информации, ежемесячная «прибыль» группировки составлял почти 3 миллиона гривен, которая действовала группировка с начала 2020 года.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киеве, Днипре и Черкасской области сотрудники СБУ обнаружили партию расфасованного метадона и другие доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители с привлечением спецподразделения ЦСО «А» СБУ задержали организатора и трех активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.
ForUm

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