Украина имела чрезвычайно успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции и продолжит стратегический курс, определенный и закрепленный в Конституции, на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Наш общий выбор - быть частью демократического мира и утверждать высокие демократические стандарты в Украине. А на международной арене должны быть активными промоутерами демократических ценностей и укреплять свое положение как субъекта, именно субъекта, а не объекта, геополитических отношений», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что на современной геополитической карте мира Украина занимает стратегически важное место, где с одной стороны - свободный и человекоцентристский мир, где правят демократические ценности, свобода и безопасность, а с другой - часть мира, которая пока идет по пути господства над человеком и его свободами. По словам президента, Украинское государство давно определилось с направлением своего движения.

«Стратегический курс Украины определен и закреплен в Конституции - приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. Мы имели чрезвычайно, я считаю, успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции», - констатировал Зеленский.

Глава государства отметил, что в отношениях с ЕС Украина требовала новых целей, которые будут способствовать приближению к ключевой стратегической цели - получения четкой перспективы членства в ЕС. Успешной почвой для этого стал 22-й Саммит Украина - ЕС.

«По результатам саммита нам удалось определить новые амбициозные цели в наших отношениях, над которыми мы совместно будем работать с нынешним составом институтов ЕС», - сказал глава государства.

По его словам, речь идет прежде всего об обновлении Соглашения об ассоциации и проведения в 2021 году совместной оценки достижений его целей, которая должна стать движущей силой процесса обновления документа.

«Наша цель - использовать процесс обновления Соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС», - подчеркнул президент.

Он отметил, что ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение Соглашения с ЕС о «промышленном безвизе», в сфере секторальной интеграции - привлечение Украины к реализации Европейского зеленого курса, а также - заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, подписание которого планировалось осуществить в начале следующего года. Также государство имеет целью и в дальнейшем будет прилагать усилия в направлении интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза.

«Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах - членах ЕС и в странах-кандидатах», - отметил Зеленский.

По убеждению президента, успешными были и наши усилия в направлении отношений с Североатлантическим альянсом, ведь Украина получила приглашение присоединиться к партнерству НАТО с расширенными возможностями. И теперь задачей для украинской дипломатической службы является максимальное использование политического, безопасностного и военного потенциала этого формата, заявил он.

«И это задача - не только будущему главе Миссии Украины при НАТО, и не только послам в государствах - членах НАТО. Должны также поработать послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии, Швеции - странах, которые уже успешно пользуются именно этим форматом. А что касается деятельности Миссии Украины при НАТО - я хочу видеть украинских дипломатов и военных не только в штаб-квартире в Брюсселе, но и во всех структурах партнерства НАТО», - резюмировал президент.

По его мнению, только в таком случае есть шансы восстановить заседания Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне или получить решение Альянса пригласить нашу страну к Плану действий относительно членства.