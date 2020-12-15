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Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил российские власти в подрыве стабильности в Средиземноморском регионе, в частности в Сирии, Ливии и ряде других стран. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Государственным департаментом 15 декабря, передает Радио Свобода.

Заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии. «Печально и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю», - отметил Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания.

«Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, которая действует исключительно в собственных интересах и в ущерб региона», - подчеркнул Помпео. В частности Помпео отметил, что в Ливии «Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования «Группа Вагнера».

Ранее в декабре глава МИД России обвинил Вашингтон в «безответственных геополитических играх» на Ближнем Востоке и севере Африки. По словам Сергея Лаврова, такие проблемы как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация стали следствием «попыток США и их союзников в Европе испытать на народах региона однополярную модель мироустройства».

По поводу бойцов частной военной компании (ПГК) Вагнера, которую СМИ связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, МИД России утверждало, что информация об их присутствии в Ливии основана на подтасованных данных. Москва существование «ПГК Вагнера» не признает.
ForUm

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