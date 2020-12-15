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Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила сбыт многофункциональных средств связи, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине, где находились на учете, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.

Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружены программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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